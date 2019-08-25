اونلاين | KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشرBARCELONA (تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS HD 3

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقله لها

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تقام المبارة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين koora gool.

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