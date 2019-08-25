اونلاين | جريزمان يسجل .. بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس| مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم مباشر كوورة لايف Live Barca

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كورة أونلاين تابع البث المباشر لمواجهة فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، مع فريق ريال بيتيس اليوم الأحد 25 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني LIVE7HD.

كورة توداي ويغيب عن برشلونة قائد الفريق ليونيل ميسي، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وعدم مشاركته في مباراة اتليتك بلباو الماضية في بداية الليجا الإسبانية KOORA LIVE.

يلا شوت ويسعى فريق ريال بيتيس لاستغلال غيابات برشلونة في تلك المباراة وتحقيق الفوز، بينما يريد البارسا تحقيق الانتصار الاول في الدوري الاسباني هذا الموسم YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة ويشهد هجوم فريق برشلونة أزمات كبيرة بعد إصابة لويس سواريز أيضا، والفرنسي عثمان ديمبلي والذي سيغيب حتى بداية شهر أكتوبر المقبل KOORA STAR، مباراة برشلونة مع فريق ريال بيتيس يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.