اونلاين | رابط متعدد YALLA KORA مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر ONLINE يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة GOAL NEW

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شاهد بث مباشر كورة ستار لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 منافسات الجولة الثانية من بطوله الدوري الاسباني تابع لايف مباراة البارسا بدون تقطيع علي رابط يلا شوت بلس HD.

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس كوره اونلاين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة و العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 25/8/2019، ويتطلع فريق برشلونة لتعويض تعثره في الجولة الأولى أمام اتلتيك بلباو بالفوز اليوم على ريال بيتيس وحصد أول 3 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تير شتيجن

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خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا

خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش

خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.

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