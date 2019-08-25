اونلاين | يلا شوت PLUS LIVE | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم.. رابط بي ان سبورت 3 ماتش برشلونة stream

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يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس مساء يوم الأحد 25 أغسطس 2019 على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في إطار الجولة الثانية ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

لم يعرف برشلونة طعم الخسارة سوى في مباراة وحيدة من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، كما لم يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

ينتظر الفريق الكتالوني 4 مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة، حيث يلتقي بالدوري المحلي مع كلاً من مضيفه أوساسونا، ثم ضيفه فالنسيا، وثالثاً مضيفه غرناطة، وأخيراً ضيفه فياريال.

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يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / رافينيا ألكانتارا / إيفان راكيتيتش / أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي.

على الجانب المقابل، فاز ريال بيتيس في مباراتين من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في 3 مباريات، كما لم يتعادل مطلقاً خلال تلك الفترة الماضية.

ينتظر الفريق الأندلسي 4 مباريات هامة في المرحلة القادمة بالليغا الإسبانية، حيث يُلاقي أولاً ضيفه ليغانيس، وثانياً ضيفه خيتافي، ثم مضيفه أوساسونا، ومن ثم ضيفه ليفانتي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وريال بيتيس عبر قناة Bein Sports HD3 بصوت يوسف سيف، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.