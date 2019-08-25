اونلاين | PLUS LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني PLUS LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر PLUS LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني PLUS LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتم على موعد مع رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019، والتي ستنطلق من أرضية ملعب كامب نو معقل البرشا، وذلك لحساب مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني “الليجا” موسم 2019/2020.

تنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس مباشر عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديداً شاشة BeIN SPORT HD 3، ويتولى مهمة التعليق على مجرياتها المعلق يوسف سيف، وستقام مباراة برشلونة اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل البلاوجرانا حامل اللقب في الموسمين المنصرمين مباراة اليوم وهو عاد من هزيمة على يد أتلتيك بلباو بنتيجة هدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الأولى من الليجا هذا الموسم، وتغيب عن تلك المباراة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وهي المرة الأولى التي يتغيب فيها البرغوث عن مباراة افتتاحية مع برشلونة.

من المتوقع أن يعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على ذات التشكيل المُعتاد عليه بوجود ليونيل ميسي، حيث سيدفع بتير شتيجن في حراسة عرين الفريق الكاتالوني، وكليون لونجليه وجيرارد بيكيه في قلب الدفاع، وفي المقدمة جريزمان وليونيل ميسي، ليكون التشكيل المتوقع كاملاً على النحو التالي.

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش

الهجوم: ليونيل ميسي – رافينيا ألكانتارا – أنطوان جريزمان

تمكن ريال بيتيس من اختتام الدوري الإسباني الموسم المنصرم متواجداً في المركز العاشر بواقع 50 نقطة، حصدهم من 38 مواجهة، استطاع الفوز في 14 مباراة وخسر في 16 وكان التعادل حاضراً في 8 مباريات.