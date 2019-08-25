اونلاين | يلا شوت pLuS مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس والبث المباشر عبر beIN SPORTS يلا شوت Now

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في بث مباشر ستكون ضمن أولويات عشاق كرة القدم في العالم أجمع رغم غياب نجوم من حجم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

برشلونة الذي يستقبل ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليغا، يريد عودة سريعة لنجمه ليونيل ميسي العائد من الإصابة من أجل استعادة توازنه بعد صدمة الخسارة فأمام أتلتيك بلباو في الافتتاح.

وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي أمام بيتيس، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم، إذ خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا، كما سيفتقد للفرنسي أوسمان ديمبيلي الذي أصيب في المباراة عينها.