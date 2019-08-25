اونلاين | أونلاين PLUS لايف: مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر (II7SRY) هدف برشلونة الآن رابط ماتش ستريم LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين PLUS لايف: مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر (II7SRY) هدف برشلونة الآن رابط ماتش ستريم LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمواجهة برشلونة ضد ريال بيتيس KOORA GOAL، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال بيتيس، في مباراة نارية على ملعب “كامب نو”، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدروري الإسباني الممتاز “الليجا”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ البلوجرانا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

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في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: روبيرتو، رافينيا، جريزمان.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بث مباشر yalla shoot.

ويسعى البلوجرانا لمصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام أتلتيك بيلباو بهدف أدوريز في الدقائق الأخيرة من المباراة، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع لاستغلال غياب العديد من نجوم برشلونة أبرزهم ديمبلي وسواريز، من أجل تحقيق مفاجأة جديدة.