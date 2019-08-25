اونلاين | بث مباشر سريع مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بدون تقطيع BARCELONA LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش برشلونة ستريم MATCH

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مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “ككامب نو”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأسباني الممتاز “الليجا”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ البلوجرانا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

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في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: روبيرتو، رافينيا، جريزمان.

ويفتقد برشلونة لخدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي والأوروجواياني لويس سواريز بسبب الإصابة، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وعلى الرغم من عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة، حيث أنه كان قد تعرض لإصابة بشد في عضلة قدمه اليمنى، خلال تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد، إلا أن فالفيردي من المتوقع أن يبقيه على مقاعد البدلاء، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتسلح أرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا بنجمه الدولي الفرنسي جريزمان، الوافد الجديد لصفوف العملاق الكتالوني، بث مباشر للمباراة عبر kora live.