اونلاين | يوتيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر SUPER MESSI كورة لايف جول برشلونة ON BEIN

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يستضيف ملعب كامب نو مباراة هامة اليوم لفريق برشلونة أمام فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإسبانى، تحت قيادة الحكم خوسبه لويس جونزاليس.

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be IN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف ويمكنكم متابعة اللقاء عبر بث مباشر ل الخليج 365 الرياضي رابط سريع Koora Star.

وسيدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تير شتيجن

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خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا

خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش

خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.

ويمكنكم مشاهجة مباراة برشلونة وريال بيتيس Koora Online عبر الخليج 365 الرياضي فى غياب ليو ميسي قائد البلوجرانا بسبب الإصابة، شاهد مباراة برشلونة Koora Live.