اونلاين | رابط BEIN SPORT HD 3 مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر رابط ماتش ليفربول يلا شوت KOOORA GOAL

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يستضيف ملعب كامب نو اليوم مباراة قوية ومهمة لفريق برشلونة أمام فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإسبانى.

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be IN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

وكان برشلونة قد خسر اللقاء الأول أمام فريق أتليتك بيلباو فى الدقيقة الأخيرة، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم Koora Live.

ويدخل برشلومة اللقاء بدون نجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة، ويسعى البلوكرانا للفوز فى لقاء اليوم من أجل تعويض خسارة المباراة السابقة Koora Online.

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وسيدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا

خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش

خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.