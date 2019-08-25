اونلاين | يلا شوت ستريم BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر| رابط مباراة برشلونة WON جودات متعددة youtube

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يخوض فريق برشلونة الإسباني لقاء في غاية الصعوبة أمام فريق ريال بيتيس مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم الاحد الموافق 25-8-2019.

ويبحث برشلونة اليوم عن تحقيق الانتصار الأول في الليجا بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولي من فريق بيلباو بهدف نظيف ولكنه سيحاول اليوم البحث عن الانتصار بالرغم من الإصابات الكبيرة التي ضربت الفريق خاصة في ظل غياب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وسواريز بسبب الإصابة، مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف بدون تقطيع.

ومن المنتظر نقل مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة bein sport 3.

دخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الكتالوني في الجولة الأولى من عمر مسابقة الليغا الإسبانية مطلع الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن هذه الخسارة قد أربكت كثيراً حسابات فريق برشلونة الفترة الحالية، وخاصة في ظل حجم الإصابات المؤثرة التي يُعاني منها الفريق حالياً، مما يجعل كل مبارياته القادمة انطلاقاً من اليوم بمثابة الاختبارات المعقدة، حتى تكتمل صفوفه من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

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تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج ، إيفان راكيتيتش ، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، رافينيا ألكانتارا.