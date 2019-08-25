اونلاين | KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشرBARCELONA (تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS HD 3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORAGOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشرBARCELONA (تغطية مباشرة) منقول عبر قناة beIN SPORTS HD 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف وتعرض البارسا للهزيمة في المباراة الأولى له في الليجا أمام فريق أتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، حيث جاء الهدف في الدقيقة 88 من اللقاء YALA KOORA.

جول كورة ويفتقد برشلونة الكثير من نجومه، بسبب الاصابات التي ضربت باللاعبين قبل بداية الموسم وخلال مباراة اتليتك بلباو، ويعد الغائب الأبرز هو ليونيل ميسي الذي لم يبدأ حتى الآن الموسم مع البارسا GOAL KOORA.

يلا شوت بلس ويملك برشلونة الكثير من الأهداف لتحقيقها خلال تلك المباراة، حيث ستكون مباراة ريال بيتيس هي الأولى للفريق على ملعب الكامب نو هذا الموسم KOORA STAR.