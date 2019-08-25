اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش جول جريزمان NOW

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أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي للفريق الكتالوني لمواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تنطلق بعد قليل علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

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الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - رافينيا

الهجوم: كارليس بيريز - أنطوان جريزمان:

ويجلس علي دكة البدلاء:

إنياكي بينيا - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو - أرتورو فيدال - أنسو فاتي