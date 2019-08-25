تكرار العالمية يغري النصر لتدمير السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستهدف النصر الذي سبق له اللعب بكأس العالم للأندية عام 2000، تحقيق الفوز على ضيفه السد القطري عندما يلتقيه اليوم باستاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، بعد أن نجح في الوصول إلى هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد.

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وقبل أن يرحل إلى الدوحة لخوض لقاء الإياب في 16 سبتمبر المقبل، يطمح النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في الحصول على مبتغاه من مواجهة اليوم والذهاب بعيدا في البطولة حتى نيل لقبها والتأهل مرة أخرى للعب بكأس العالم للأندية، وفي الوقت نفسه، التقليل من آمال السد ومدربه الإسباني لاعبه السابق تشافي.

قبل المواجهة

لم يخسر النصر أي مباراة بالبطولة منذ الجولة الثانية للدور الأول.

منذ 2004 لم يفز السد بالسعودية، حيث خاض 9 مباريات تعادل في 5 وخسر 4.

تقابلا بالرياض مرة واحدة عام 2011 وتعادلا 1-1، وفي ذلك العام توج السد باللقب.

سجل النصر 15 هدفا مقابل 11 للسد، وتلقت شباك الفريقين 10 أهداف لكل منهما.

يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من الهلال والاتحاد في الدور قبل النهائي.

تأهل النصر للأدوار الإقصائية مرة واحدة عام 2011 وخسر أمام ذوب آهن بدور الـ16.

يغيب عن السد صانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي بسبب الإصابة.

خلال مشوارهما هذا العام حقق كلا الفريقين الفوز 4 مرات، مقابل تعادلين وخسارتين.

يبحث السد عن تحقيق الفوز الأول خارج ملعبه بالبطولة هذا العام.

التوقيت: 8:45 م

الملعب: الملك فهد الدولي