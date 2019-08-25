«سوبر جلوب».. استمرار لاستضافة الأحداث العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تحتضن المملكة العربية السعودية بدءا من يوم غد بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» بمشاركة 10 أندية من 8 دول و6 قارات، بجانب وجود ممثلين للسعودية كبلد مستضيف هما الوحدة ومضر.

وتدخل البطولة ضمن سلسلة من المحافل العالمية التي نجحت في استضافتها السعودية خلال الموسمين الماضيين، حيث تحمل سوبر جلوب الرقم 12 من بين تلك البطولات التي استضافتها السعودية مثل كأس الملك سلمان للشطرنج، ومهرجان ولي العهد للهجن، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولات المصارعة الحرة، والملاكمة، وكرة القدم محط أنظار العالم والمشاهير.

الوحدة يكسب بروفة مضر

Advertisements

أنهى ممثلا السعودية استعداداتهما قبل خوض المعترك العالمي بمباراة تجريبية جمعتهما بصالة نادي الخليج وكسبها الوحدة، بعد أن وضع من خلالها مدرب الوحدة المعز بن محفوظ ومدرب مضر زهير بن مسعود، الرتوش الأخيرة ووقفا على مستويات اللاعبين، ولا سيما العنصر الأجنبي، حيث شارك الدولي المصري علي الزين مع فريقه الوحدة في أول لقاء منذ وصوله الجمعة الماضي.

الجنبي والعباس يقلقان مضر

يخضع قائد مضر حسن الجنبي لجلسات علاجية مكثفة في موقع إصابته في الركبة التي لحقت به في تدريبات السبت الماضي، إضافة للدولي محمد العباس الذي عانى من بعض الآلام في ظهره أثناء عمليات الإحماء في اللقاء الودي أمام الوحدة.

استقبال أعضاء وفد الاتحاد الدولي

استقبلت إدارة العلاقات في اللجنة المنظمة عددا من أعضاء اللجان في الاتحاد الدولي لكرة اليد من إحصائيين وفنيين على مدار الـ 72 ساعة الماضية، على أن يكتمل توافد كل الأعضاء واللجان العاملة مع انطلاق البطولة غدا.