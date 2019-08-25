رماة الأخضر ببطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يشارك المنتخب السعودي للرماية (بندقية ومسدس) في بطولة كأس العالم التي انطلقت أمس وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل في البرازيل. Advertisements ويمثل منتخب رماية المسدس عقيل البدراني وعطا الله العنزي، فيما يمثل منتخب البندقية حسين الحربي وعبدالرحمن الجحيدلي. ويترأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد محمد القحطاني، والمدربان محمد إسماعيل ولي سونج. وأكد رئيس البعثة جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.



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