حمد الله خارج حسابات فيتوريا مؤقتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله صباح أمس، عدم تعافيه من إصابة التواء المفصل التي تعرض لها في الدقيقة الـ 71 لمباراة فريقه أمام ضمك في افتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المرجح أن يستعين المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا بالمهاجم الشاب فراس البريكان في مواجهة السد القطري اليوم بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

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على صعيد آخر، صعد المدرب روي فيتوريا إلى المرتبة الـ 28 على مستوى تصنيف المدربين عالميا بحسب موقع clubworldranking بعد أن حضر الموسم الماضي إلى النصر وهو يحتل المرتبة الـ 49.

ويأتي ذلك لنتائجه المميزة مع الفريق محليا بتحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وعلى مستوى قيادته للفريق إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا بعد غياب طويل.

من جهة أخرى، وافقت إدارة النادي على إعارة 4 لاعبين لمدة موسم واحد لأربعة أندية، وهم: محمد الشنقيطي الذي أعير للتعاون، ووليد العنزي (النجوم)، وأسامة البواردي (الجبلين)، وعبدالرحمن الشنار (الكوكب).