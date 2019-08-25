شكرا لقرائتكم ماس كهربائى سبب انقطاع بث الهواء في قناة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يكشف الخليج 365 سبب انقطاع بث الهواء في قناة الأهلي بعد ان فوجيء المتابعين بانقطاع بث احد البرامج التي تذاع بشكل مباشر واذاعه بدلا منه بعض المواد الارشيفية.

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"الخليج 365" تواصل مع محمد العدل رئيس قناة الأهلى الذي أكد حدوث ماس كهربائي في الإستديو نشب عنه حريق ودخان كثيف،إلا انه تم السيطرة علي الامر مؤكدا أنهم بصدد انتظار خمود الدخان لعودة البث المباشر من جديد.