سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عبدالله بيكا موسمين...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو سيراميكا كليوباترا تعاقده مع عبد الله بيكا لاعب وسط المصرى البورسعيدى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

حضر توقيع العقود معتز البطاوى المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب فى ظل سعى إدارة النادى بإبرام العديد من اللاعبين السوبر للمنافسة على الصعود فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الحامية التى ستشهدها بطولة القسم الثانى العام المقبل.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم محمد عاشور الادهم لاعب وسط الزمالك والمصرى الأسبق وعمر سعد ظهير أيسر سموحه وحرس الحدود ا

نجح مسئولو سيراميكا كليوباترا فى التعاقد مع عبد الله بيكا لاعب وسط المصرى البورسعيدى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

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حضر توقيع العقود معتز البطاوى المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب فى ظل سعى إدارة النادى بإبرام العديد من اللاعبين السوبر للمنافسة على الصعود فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الحامية التى ستشهدها بطولة القسم الثانى العام المقبل .

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم محمد عاشور الادهم لاعب وسط الزمالك والمصرى الأسبق وعمر سعد ظهير أيسر سموحه وحرس الحدود السابق .

لسابق .

نجح مسئولو سيراميكا كليوباترا فى التعاقد مع عبد الله بيكا لاعب وسط المصرى البورسعيدى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

حضر توقيع العقود معتز البطاوى المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب فى ظل سعى إدارة النادى بإبرام العديد من اللاعبين السوبر للمنافسة على الصعود فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الحامية التى ستشهدها بطولة القسم الثانى العام المقبل .

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم محمد عاشور الادهم لاعب وسط الزمالك والمصرى الأسبق وعمر سعد ظهير أيسر سموحه وحرس الحدود السابق .