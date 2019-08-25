يد الفراعنة تهزم المغرب وتضرب موعدا مع نيجيريا فى ربع نهائى الألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره المغربى بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، ليتأهل الى دور الثمانية لمواجهة نيجيريا رابع المجموعة الثانية غدا. ونجح منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة الأربعاء بنتيجة 42 /22 ، قبل أن يهزم زامبيا 42 / 23 أمس . ويقع منتخب مصر فى الألعاب الأفريقية فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: غينيا والمغرب وزامبيا بعد اعتذار الكاميرون. Advertisements وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

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