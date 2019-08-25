شكرا لقرائتكم الشواربى يدخل دائرة المرشحين لخلافة عامر حسين فى رئاسة لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح بعض مسؤولى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة محمد الشواربى عضو لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" من أجل تولى رئاسة لجنة المسابقات بالجبلاية خلفا لعامر حسين. ويعد محمد الشواربي من العناصر الشابة ويملك خبرة العمل في المسابقات بحكم عمله في الكاف. Advertisements كان عامر حسين تقدم باستقالة من رئاسة لجنة المسابقات قبل ساعات من تعيين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وقررت اللجنة إعادة تشكيل جميع لجان الجبلاية، وقال الجناينى إن كل الاحتمالات واردة سواء بإعادة تعيين رؤساء اللجان فى مواقعهم أو بالاستعانة بوجوه جديدة.

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