شكرا لقرائتكم الأهلى يتوج على معلول بنسر الموسم 2018 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غردت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صورة للاعب التونسى على معلول خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تتويجه بنسر الموسم 2018 / 2019 . ويعد التونسى على معلول من أفضل اللاعبين داخل الفريق الأحمر خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى وساهم بشكل كبير فى حسم بالمباريات . تُوج الأهلي بطلا لنسخة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 رسميا ليُضيف اللقب رقم 41 في تاريخه. Advertisements وشهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عروضاً بالجملة من أندية خليجية لضم على معلول لكن النادى الأحمر أعلن أن هذا الأمر مرفوض مناقشته تماماً. وتحدث مسئولو النادي الأهلي مع على معلول ووكيل أعماله مؤخراً بشأن هذه العروض وتم إبلاغ اللاعب بأن رحيله الصيف الجارى أمراً مرفوضاً شكلاً ومضموناً بسبب حاجة الفريق لجهوده.

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