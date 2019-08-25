شكرا لقرائتكم المغربى محمد أوناجم خارج حسابات ميتشو أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثر ظهور المغربى محمد أوناجم جناح الزمالك الجديد، مع الفريق الأبيض فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

واوضح مصدر بالزمالك، إنه سيكون من الصعب الدفع بمحمد أوناجم ليسجل أول ظهور له مع الزمالك فى مواجهة المقاصة، خاصة وأن اللاعب لم يشارك مع الفريق فى مواجهتى ديكاداها الصومالى بدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، ولم يصبح جاهز بنسبة 100% حتى يتم الاعتماد عليه فى المباراة المقبلة.

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وغاب أوناجم عن مباراتى الذهاب والإياب أمام بطل الصومال، وتلقى الزمالك تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الأفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.