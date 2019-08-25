شكرا لقرائتكم الكاميرون يهزم منتخب مصر رجال الكرة الطائرة بالألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 3 /0 فى ثانى مبارياته بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب. وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس السبت بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية. وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة".

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