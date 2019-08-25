شكرا لقرائتكم ناشئو الكرة الطائرة يواجهون نيجيريا فى بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئى الكرة الطائرة بنظيره النيجيرى فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم المقامة فى تونس بعد غدا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الجارى، وفقا لتأكيدات شريف الشمرلى المدير الفنى لمنتخبات الطائرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3 ، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وانس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد وو محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.