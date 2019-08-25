شكرا لقرائتكم المقاصة يضم محمد إبراهيم و4 صفقات جديدة لمباراة الزمالك بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للمقاصة 21 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مبكر، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر اقامتها الأربعاء المقبل فى دور الـ 8 لبطولة كأس مصر والتى ستقام باستاد برج العرب. واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدى - محمد كوكو لحراسة المرمي Advertisements عصام صبحى - أحمد عبد العزيز مودى - شريف حازم - هانى سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافى - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدى - صلاح امين - عمرو مرعى. ويغادر فريق المقاصة القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الاثنين متجهة إلى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة الزمالك ، ويخوض الفريق مران مسائى غد الاثنين بفندق الإقامة. وأكد وليد هويدى ، مدير الكرة بالمقاصة ، أن الفريق جاهز للمباراة ، وهناك حالة من التركيز الكبيرة والروح المعنوية العالية لدى جميع لاعبى الفريق لتقديم مباراة جيدة ، وتجاوز عقبة الزمالك للصعود للدور قبل النهائى لمواجهة الاتحاد السكندرى والمنافسة على لقب البطولة.

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