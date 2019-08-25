شكرا لقرائتكم كيف علق أزارو على أنباء رحيله عن الأهلي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زادت التكهنات حول مصير المغربي وليد أزارو من الرحيل عن الأهلي أو الاستمرار معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجاري، بعد الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

ويواجه أزارو حملة شرسة من هجوم الأهلي، بسبب إهداره الفرص السهلة أمام المرمى وعدم استغلال الفرص التي تتاح له وهو ما كان سببا في خروج الفريق من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 للبطولة.

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ورد أزارو على أنباء رحيله عن الأهلي بالسخرية من الأنباء التي تتردد عن طريق نشر صورة له على حسابه بموقع "انستجرام" وهو في حالة استرخاء ويحمل جهاز الـ"IPAD" الخاص به ويبتسم على ما يتصفحه عبر المواقع والسوشيال ميديا.

وينوي الأهلي بيع أزارة إذا ما تحصل على عرض مناسب في الوقت الحالي أو تأجيل بيعه إلى يناير المقبل، حال فشل بيعه قبل غلق باب الانتقالات الصيفي الحالي.