شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة، إلى نادى إنبى لمدة موسم، وأوضح أن النادى الأهلى وافق على إعارة محمد شريف إلى نادى إنبى، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفى ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.
جدير بالذكر أن الأهلى سيحصل على مليون و500 الف جنيه نظير إعارة شريف لإنبى كما يتواجد بند فى العقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الفريق الأحمر وهو ما أكده اليوم السابع من قبل.
وفضل محمد شريف الانتقال لفريق إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم عن بقية العروض التى تلقاها وأبرزها من نادى الإسماعيلى.
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