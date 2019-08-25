شكرا لقرائتكم العيسى: وجود أمرابط سيحل مشاكل وسط النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إبراهيم العيسى لاعب النصر السابق أن مسيرة فريقه في دوري أبطال آسيا تعتبر جيّدة مقارنة بالنتائج التي حققها حتى الآن، مشيراً إلى أن حظوظ الأصفر ستكون قوية في المسابقة على الرغم من أنه لم يعد لها الاستعداد الكامل.

وقال اللاعب الحائز على لقبين آسيويين مع النصر نهاية التسعينيات الميلادية لـ"العربية.نت": الفريق يسير بالطريق الصحيح بالبطولة، قدّم أداءً مميزاً وحقق نتائج مرضية في دور المجموعات والدور ثمن النهائي، على الرغم من أن الفريق لم يعد لها الاستعداد الكامل".

وحول مواجهة النصر أمام السد القطري والتي ستقام يوم الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة، قال: المباراة ستكون صعبة للغاية على النصر وخاصة بعد إصابة حمدالله في أول مباراة بالدوري واحتمالية غيابه عن اللقاء، وفي حال تأكد غياب عبدالرزاق فيجب على المدرب تكثيف خط الوسط واللعب بمهاجم وهمي والاعتماد كلياً على أمرابط وجوليانو للوصول لمرمى السد.

وحول قرار فيتوريا بضم المغربي نور الدين أمرابط بديلا للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، قال: نادي النصر كان يعاني كثيراً في خط الوسط خلال مبارياته بالبطولة فكان لزاماً عليه ضم أمرابط أو بيتروس، خاصة أن مايكون يوجد لديه بديل وهو المدافع عبدالله مادو.