شكرا لقرائتكم ما علاقة اللاعب الذي يبحث عنه أهلي جدة بـ"كارثة تشابيكوينسي"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرف عالم كرة القدم أواخر عام 2016 كارثة نادي تشابيكوينسي البرازيلي الشهيرة عندما تحطمت الطائرة التي تقل بعثة الفريق لخوض المباراة النهائية لكأس "سودا أميريكانا" وتوفي حينها مجموعة من اللاعبين والمدرب كايو جونيور، ووقتها تطوع عدد من اللاعبين للانتقال إلى الفريق المنكوب وأحدهم رينالدو دا سيلفا المرتبط بالانتقال إلى أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وربطت وسائل إعلام برازيلية الظهير الأيسر لنادي ساوباولو (29 عاماً) بالانتقال إلى أهلي جدة خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.



وبعدما بدأ في صفوف سوروكابا المتواضع في 2009 انتقل إلى بينابولينسي وباوليتا وريسبي، وصل رينالدو إلى ساوباولو في عام 2014، وأمام عينيه الوصول إلى مستوى صديقه ويليان جوزيه الذي ترك البرازيل في ذلك العام وانتقل إلى صفوف ريال مدريد الرديف ومنه إلى الفريق الأول قبل أن يستقر حالياً في ريال سوسيداد ويمثل المنتخب البرازيلي من بوابة النادي الباسكي.

ومع ساوباولو استطاع رينالدو إثبات نفسه من الموسم الأول رغم صعوبات التأقلم التي واجهته، وقررت الإدارة الفنية إعارته إلى بونتي بريتا في 2016 لاكتساب المزيد من الخبرة.

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ومع بونتي بريتا، أثار رينالدو غضب جماهير ساوباولو في فبراير 2016 بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في مباراة الفريقين، وواصل تقديم مستوياته الجيدة ليكون واحداً من أهم لاعبي بونتي بريتا خلال الموسم.



وبعد العودة إلى ساوباولو، قرر رينالدو الرحيل إلى تشابيكوينسي بعد الكارثة بشهر واحد، ودخل تاريخ النادي المغمور عندما سجل الهدف الأول بتاريخه في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2017 والتي تأهل لها الفريق بعد الفوز بكأس سودا أميركانا، بشباك زوليا الفنزويلي.

وعلى مستوى الدوري البرازيلي كان رينالدو أهم لاعب في تشابيكوينسي، وسجل لمصلحة الفريق الأخضر 9 أهداف و15 تمريرة حاسمة ليخطف قلوب الجماهير ويطلقون عليه لقب "الملك نالدو".



ويعترف رينالدو أنه ما زال يطارد الحلم الذي يعيشه صديقه ويليان جوزيه، ويقول: أريد أن ألعب كرة القدم خارج البرازيل، أود معرفة ثقافات أخرى وتعلم لغات جديدة، أنا متأكد بأن هذا سيحدث ولن أفقد الأمل.