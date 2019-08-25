شكرا لقرائتكم "كدمة" في إصبع القدم تبعد أسبريا عن الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشباب يوم الأحد إصابه مهاجمه الكولومبي دانيلو أسبريا والذي خرج على إثرها مصابا في مباراة الفريق أمام الفتح بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الشباب في تغريدة على "تويتر": أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للمحترف الكولمبي دانيلو أسبريا عن تعرضه لكدمة في إصبع القدم، يحتاج على إثرها راحة لعدة أيام.

وسجل أسبريا هدف الشباب الأول في الثانية 49 وهو الهدف الأسرع في البطولة حتى الآن. وكان أسبريا انتقل إلى الشباب مطلع صيف 2019، بعد قضائه عامين في صفوف فريق الفيحاء قادما من العين الإماراتي.