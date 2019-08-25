شكرا لقرائتكم أتليتكو ينهي عقدة ملعب ليغانيس بهدف فيتولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حطم أتلتيكو مدريد عقدة ملعب مضيفه ليغانيس ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز ريال سوسييداد 1 - صفر على مضيفه ريال مايوركا، فيما تعادل إسبانيول مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بدون أهداف.

ويدين أتلتيكو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه (البديل) فيكتور فيتولو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71، ليقود فريق العاصمة الإسبانية، لتحقيق انتصاره الأول على الملعب البلدي دي بوتاركي (معقل ليغانيس) للمرة الأولى في المسابقة.

واستعصى ملعب ليغانيس على أتلتيكو مدريد، الذي تعادل في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها على هذا الملعب في بطولة الدوري.

Advertisements

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما تغلب بالنتيجة ذاتها على ضيفه خيتافي في مستهل لقاءاته بالمسابقة، فيما ظل رصيد ليغانيس خاليا من النقاط، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في البطولة هذا الموسم، حيث خسر صفر - 1 أمام ضيفه أوساسونا في المرحلة الأولى.

من ناحية أخرى، حقق ريال سوسييداد انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 - صفر من مضيفه ريال مايوركا في وقت سابق.

وارتفع رصيد سوسييداد إلى أربع نقاط، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه فالنسيا في المرحلة الماضية، فيما تجمد رصيد مايوركا، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط.

وتقمص النرويجي مارتن أوديغارد دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الباسكي الوحيد في الدقيقة 83.