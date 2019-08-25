شكرا لقرائتكم أودينيزي يصعق ميلان ويهزمه في الجولة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق ميلان حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالخسارة أمام مضيفه أودينيزي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريغو بيساو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72. وحصد أودينيزي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل ميلان بلا نقاط.

وكان ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، فيما أنهى أودينيزي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.