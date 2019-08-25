الموجز
تقرر بشكل رسمي أن يصطدم النادي الأهلي بفريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الغيني على فريق ميكيل الإثيوبي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.
ونجح كانو سبورت الغيني في التعادل اليوم في أثيوبيا 1-1 أمام فريق ميكيل، قبل أن يفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب في المباراة التي جمعت الفريقين بغينيا الإستوائية.
كما يواجه فيه الزمالك نظيره جينراسيون السنغالي فى نفس الدور من البطولة .
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد ايام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل ، بينما تقام مباريات الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه .
تقام مباراة الأهلى أمام كانو سبورت فى غينيا والعودة بالقاهرة ، وأيضا يقام لقاء الزمالك و جينراسيون فى السنغال والعودة بالقاهرة .
كان الأهلى قد حقق فوزا عريضا على اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة 13 / 0 ، بينما حقق الزمالك الفوز على ديكاداها بطل الصومال بمجموع المباراتين بنتيجة 13 / 0 .
وسيخوض الأهلى والزمالك لقاءات الذهاب خارج الديار ، بينما تقام مباريات الإياب بالقاهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر موعيد مواجهات الأهلي والزمالك أمام "كانو سبوت الغيني وجينراسيون السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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