رينس ينتزع الفوز من ماركيز في جائزة بريطانيا الكبرى

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انتزع الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) الفوز في اللحظات الأخيرة على حساب مواطنه بطل العالم مارك ماركيز (هوندا)، ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

وقطع رينس خط النهاية على حلبة سيلفرستون بفارق 0,013 ثانية فقط عن ماركيز الباحث عن لقبه الرابع تواليا والسادس إجمالا في بطولة العالم. لكن الإسباني الذي حل ثانيا أمام مواطنه مافريك فينياليس (ياماها)، وسع الفارق في صدارة الترتيب العام للبطولة الى 78 نقطة، مستفيدا من خروج منافسه المباشر أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) عن المسار اثر حادث قوي في اللفة الأولى مع الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها).

وقال رينس إن فوزه الدراماتيكي، وهو الثاني له هذا الموسم بعد المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة "لا يصدق. لا أجد الكلمات لأصف ما حصل (...) كنت أحاول الحفاظ على هدوئي. المنعطف الأخير بالنسبة إلي كان مذهلا. كنت أسرع منه بكثير وتمكنت في النهاية من تجاوزه".

وأقر ماركيز بأن الخسارة في اللحظات الأخيرة كانت صعبة، لكنه لم يخف سروره بتمكنه من توسيع الفارق في الترتيب.

وأوضح "سعيد بطبيعة الحال بشأن البطولة، لكن ليس من السباق. الخسارة عند الخط المستقيم الأخير ليس أمرا يولّد شعورا جيدا".

ورفع ماركيز رصيده في الصدارة الى 250 نقطة مقابل 172 لدوفيتسيوزو، مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم. في المقابل، تقدم رينس الى المركز الثالث برصيد 149 نقطة.

وكان ماركيز قد انطلق من المركز الأول، وتمكن من التقدم على حساب الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) قبل وقوع الحادث بين دوفيتسيوزو وكارتارارو، حين حاول الأول تفادي الأول، لكنه اصطدم بدراجته بقوة. وأفاد الأطباء بداية أن الدراجين لم يتعرضا لأي إصابة قوية، قبل أن يتم نقل الإيطالي الى المستشفى بعد غيابه عن الوعي لفترة وجيزة.

وساعد الحادث رينس الذي انطلق من المركز الخامس، في التقدم الى المركز الثالث، قبل أن يتمكن من تخطي روسي وانتزاع المركز الثاني والضغط في اللفات المتبقية على ماركيز وصولا الى انتزاع الفوز.

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- فرنانديز في موتو 2 -

وفي فئة موتو 2، فاز الإسباني أوغوستو فرنانديز (كاليكس) في السباق الذي شهد سقوط متصدر الترتيب العام مواطنه أليكس ماركيز (كاليكس).

وتنافس فرنانديز طوال مراحل السباق مع مواطنه خورخي نافارو (سبيد آب) والجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم)، وتمكن من الحفاظ على أفضليته لينتهي السباق وفق هذا الترتيب.

وسقط ماركيز في اللفة الخامسة، لتتقلص صدارته في الترتيب العام الى 35 نقطة أمام الثلاثي فرنانديز والسويسري توماس لوثي (كاليكس) ونافارو المتساوين مع 146 نقطة، قبل سبع مراحل من نهاية البطولة.

وقال فرنانديز إن السباق "كان صعبا جدا ولم أتوقف عن الضغط حتى النهاية"، ليحقق بالتالي فوزه الثاني في موتو 2 بعد جائزة هولندا الكبرى.

- راميريز يتفوق في موتو 3 -

وفي فئة موتو 3، تفوق الدراج الإسباني ماركوس راميريز (هوندا) في السباق البريطاني الذي صبت نتيجته لصالح الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) الذي حل ثالثا خلف مواطنه طوني أربولينو (هوندا)، وتمكن بالتالي من توسيع الفارق في صدارة الترتيب العام للبطولة.

ورفع دالا بورتا الفارق في الترتيب العام الى 14 نقطة عن الإسباني آرون كانيت (كاي تي أم)، بعدما كان نقطة واحدة فقط قبل انطلاق سباق اليوم، مستغلا اكتفاء الأخير بالمركز الثالث عشر بعد تعرضه لحادث سقوط.

وقال دالا بورتا "هذا يوم جيد جدا. كان إيقاعي جيدا على رغم أن إطاري الخلفي كان متآكلا في اللفات الأخيرة. لكن النتيجة مهمة للبطولة".