مانشستر يونايتد يحدد شرطا جديدا لإتمام انتقال سانشيز إلى انتر ميلان

وضع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي شرطاً جديداً للموافقة لنجمه أليكسيس سانشيز بالانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مانشستر يونايتد وانتر ميلان قد وصلوا لاتفاق سوياً على نقطة النزاع السابق، والتي تؤكد بأن العملاق الإيطالي لن يسدد أكثر من 4.5 مليون يورو من راتب سانشيز خلال مدة الإعارة، على أن يقدم المان يونايتد ثلثي راتبه أثناء لعبه في سان سيرو.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن قرار مانشستر يونايتد الجديد لإنهاء عملية الانتفال سانشيز إلى انتر ميلان هو أن يكون مضافاً له أولوية الشراء إلزامياً في نهاية العام مقابل 20 مليون يورو بدلاً من 15 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن الصفق الثاني الذي وضعه مانشستر يونايتد صارم لبيع أليكسيس ولاقى احتراماً من جانب إدارة انتر ميلان، والتشيلي صاحب 30 عامًا واثق من أنه سيصبح لاعبًا للنادي الإيطالي بحلول الموعد النهائي للانتقال في 2 سبتمبر.