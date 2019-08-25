ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم “تحت قيادة جريزمان” وغياب ميسي في الدوري الأسباني

نرصد لكم متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم والتي تُقام على ملعب الكامب نو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب الكامب نو معقل البارسا، ولعل جميع عشاق ومحبي الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن.

تشهد قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس اليوم غياب النجم الأرجنتيني الكبير ومهاجم برشلونة الأسباني ليونيل ميسي والذي قد غاب عن صفوف الفريق في مباريات الجولة الاولى من الدوري الأسباني لكرة القدم وذلك بداعي عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها.

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم

والجدير بالذكر أن برشلونة قد خسر في المباراة الأولى من الدوري الأسباني أمام فريق أتليتك بيلباو، ويبحث في لقاء اليوم على ملعب الكامب نو عن أول فوز في الموسم الجديد في ظل غياب المهاجم المتألف ليونيل ميسي لتكون قيادة الفريق في لقاء الليلة مع النجم الكبير جريزمان، أهداف برشلونة وريال بيتيس اليوم.

وقد أعلنت بعض الصحف الرياضية تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال بيتيس والتي جاءت كالتالي: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، رافينيا، لينجليه، جريزمان، خورجي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرانكي دي يونج، كارلوس بيريز.

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس

متابعينا الكرام محبي وعشاق كرة القدم والفريقين في كل مكان، سنوفر لكم تغطية مستمرة بخصوص ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس الشوط الأول والثاني وذلك وقت انطلاق المباراة فتابعوا معنا.