شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى عبدالكبير الوادى يصل القاهرة ويوقع لدجلة غدًا "3 مواسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم، الأحد، المهاجم المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة، إلى القاهرة، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف وادى دجلة بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوجه عبد الكبير إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للمبيت بها، على أن يعقد جلسة غدًا الاثنين مع مسئولو الفريق الدجلاوى للتوقيع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات مقابل 250 ألف دولار.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.