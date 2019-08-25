شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "والد" نجم مصر فى اليد محمد ممدوح هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق و والد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف فى صفوف بوخارست الرومانى . وأعلن أحمد الأحمر نجم الزمالك ومصر فى اليد عن وفاة والد صديقه عبر صفحته الشخصية على انستجرام . وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى . Advertisements

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