شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يشكر سفير مصر فى سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نادي الجونة الشكر للسفير يوسف مكاوي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة سلوفينيا، على مجهوداته في تسهيل إقامة معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد، والتقى مسؤولو نادي الجونة السفير يوسف مكاوي وأهدوه قميص الفريق موقعا من نجوم الجونة.

وانطلق معسكر الجونة في سلوفينيا منتصف شهر أغسطس الحالي ويستمر حتى 29 من الشهر ذاته والذي يأتى استعداداً للموسم الجديد.

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