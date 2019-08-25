شكرا لقرائتكم خبر عن على سلامة سابع بطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط منافسة شرسة تمكن لاعب الجولف الصاعد الواعد على سلامة من تحقيق المركز السابع فى بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف التى اقيمت بإيطاليا .

حقق على سلامة المركز السابع بالمشاركة مع اللاعب الروسي الكسندر وذلك من بين 28 لاعبا شاركوا بمرحلة 9 سنوات ومثلوا دول هولندا والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وفرنسا وسلوفاكيا ومصر وايطاليا.

وسدد على سلامة فى جولات البطولة الثلاث 226 ضربة مسجلا 10 ضربات فوق المعدل وكانت افضل جولاته الثانية التى سدد خلالها 73 ضربة محققا ضربة واحدة فوق المعدل بينما سدد بالجولتين الاولى والثالثة 77 و 76 ضربة على الترتيب وكان قريبا من قائمة افضل خمسة لاعبين لولا سوء التوفيق فى اليوم الاول وصعوبة الحفر فى الملعب .

وفاز بالمركز الاول بطل اوربا لتلك المرحلة السنية يوب اورسيل والذى سدد 209 ضربة مسجلا 7 ضربات تحت المعدل وتلاه ثانيا بفارق ضربتين فقط الالمانى فابيان بول ثم الايطالي فرانسيسكو سارتشينو والألماني سيبولد فى المركز الثالث وسدد كل منهما 218 ضربة مسجلين ضربتين فوق المعدل والخامس الايطالى سيمونى اربع ضربات فوق المعدل والسادس الالمانى مورر سبع ضربات فوق المعدل