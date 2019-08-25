ناشئو الطائرة يصطدمون بنيجيريا فى دور الـ 16 ببطولة العالم بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد غدا الثلاثاء منتخب ناشئو الكرة الطائرة بنظيره النيجيرى فى إطار دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الجارى ، وفقا لتأكيدات شريف الشمرلى المدير الفنى لمنتخبات الطائرة .
وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا و الأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3 ، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
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