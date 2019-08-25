شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب انقطاع بث الهواء فى قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة سبب انقطاع بث الهواء فى قناة الأهلى بعد أن فوجئ المتابعون بانقطاع بث أحد البرامج التى تذاع بشكل مباشر وإذاعة بدلا منه بعض المواد الأرشيفية. وانقطع البث بكشل مفاجئ عن قناة النادى الأهلى أثناء برنامج "كلام فى الميديا" الذى يقدمه أمير هشام. وتواصل سوبر كورة مع محمد العدل رئيس القناة لمعرفة السبب فى انقطاع برنامج "كلام فى الميديا، مما أثار فضول الجماهير. Advertisements

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