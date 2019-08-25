شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: حصلنا على حكم نهائى بالعودة للممتاز.. والأهلى يظل بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فهيم نائب رئيس نادى بتروجت، إنه حصل على حكم نهائى من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدورى الممتاز موسم 2018/2019.

أوضح نائب رئيس بتروجت، فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الحكم خاص بإلغاء الهبوط فقط، وليس له علاقة بمسابقة الدورى، أو الفريق الذى توج باللقب وهو الأهلى.

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تابع أحمد فهيم، أن الأندية الثلاثة الهابطة اتخذت كافة الطرق القانونية للتظلم من قرار الهبوط فى الموسم المنقضى، حيث استندت الأندية على وجود العديد من الأخطاء التى ارتكبت خلال المسابقة، وعدم الحيادية مع زيادة قائمة الفرق من 25 لـ 30 لاعب بما يفيد بعض الأندية بعينها، بخلاف تعديل مواعيد مباريات لبعض الفرق دون الأخرى، واسناد مباريات لحكام أجانب وأخرى لمصريين.

أردف نائب رئيس النادى البترولى حديثه، مؤكدًا أن الحكم الصادر من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى يعد حكم نهائى غير قابل للطعن، ويجب على اتحاد الكرة تنفيذه.