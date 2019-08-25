فيديو وصور .. جلسة توقيع طارق محروس على عقود تدريب يد أهلى جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد الحاصل مؤخرا مع الفراعنة على برونزية كأس العالم على عقود تولى تدريب فريق اهلى جدة السعودى بداية من الموسم الجديد . وحضر جلسة التوقيع رئيس النادى السعودى أحمد الصائغ . Advertisements يذكر أن محروس قاد منتخب الشباب مواليد 98 للفوز ببرونزية كأس العالم بأسبانيا بعد التغلب على البرتغال 37 /27 فى لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع .

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