شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضرب موعدا أمام شباب بلوزداد الجزائرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فريق بيراميدز موعدا مع شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على أيتوال دو كونغو الكونجولى فى الدور التمهيدى للبطولة بمجموعة المباراتين 5 / 1، حيث فاز فى لقاء الإياب اليوم بهدف نظيف، احرزه اسلام عيسي ، وكان الذهاب قد انتهى برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره شباب بلوزداد على ملعبه باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى لقاء الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل ، على أن يكون لقاء الإياب بالجزائر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر .

ويخوض بيراميدز بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى فى تاريخه بعدما احتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 70 نقطة .