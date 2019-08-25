سوبر كورة يكشف مفاجأة النصف الآخر من قرار إلغاء الهبوط.. يبقى الوضع على ما هو عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية مفاجأة بشأن قرار إلغاء الهبوط فى بطولة الدورى المصرى، والذى أصدره المركز اليوم. كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية قد أصدرت حكما بإلغاء الهبوط فى بطولة الدورى بناء على الدعوى التى أقامتها أندية بتروجت والداخلية والنجوم، على خلفية هبوطهما فى الموسم الماضى. Advertisements وجاء نص الحكم بأحقية مشاركة الأندية الثلاثة فى بطولة الدورى فى الموسم الجديد لحين الفصل فى الجانب الموضوعى من الدعوى.

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