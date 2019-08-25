شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. خسارة فراعنة الطائرة أمام الكاميرون 3 / 0 فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول أمام نظيره الكاميرون بنتيجة 3 /0 فى ثانى مبارياته بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب. وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس السبت بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية . Advertisements وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى و مصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن و عبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال "درونكة" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. خسارة فراعنة الطائرة أمام الكاميرون 3 / 0 فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.