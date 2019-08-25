الأهلي يعلن موعد عودة برامج الهواء بعد حريق القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن محمد العدل رئيس قناة الأهلي، عودة برامج الهواء بالقناة في الحادية عشر من مساء اليوم.

واستطاع المسؤولون عن الكهرباء وفنيو مدينة الانتاج الإعلامي السيطرة على الحريق الذي نشب بالقناة أثناء إذاعة برنامج كلام في الميديا.

وأوضح العدل أن الماس الكهربائي تسبب في توقف برامج القناة المباشرة في تمام السابعة وعشر دقائق من مساء الأحد.

وأشار العدل في تصريحات رسمية، إلى أن ما يتردد عن حدوث أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة لا أساس له من الصحة.