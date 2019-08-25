الأهلي يعلن السيطرة على حريق القناة ولا إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن محمد العدل رئيس قناة الأهلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بالقناة أثناء إذاعة برنامج كلام في الميديا.

وأوضح العدل في بيان للقناة تلقى الخليج 365 نسخة منه، أن ماس كهربائي بسيط تسبب في إيقاف "برامج الهواء" علي شاشة قناة الأهلي

وأشار العدل في تصريحات رسمية، إلى أن ما يتردد عن حدوث أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة لا أساس له من الصحة.

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وتسبب ماس كهربائي بسيط في استديو قناة الأهلي في تصاعد دخان كثيف غطي أستديو الهواء اثناء البث المباشر لبرنامج " كلام في الميديا" دون حدوث اي أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة .

و قال الدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي: الماس الكهربائي تسبب في ملء الاستديو بالكامل بالدخان مما تعذر معه استمرار برنامج كلام في الميديا و تم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة و عشر دقائق من مساء اليوم، الأحد.

وأضاف العدل: المسئولون عن الكهرباء و الفنيون بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل ، و ستواصل القناة بث برامجها علي الهواء بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد ببرنامج " ملعب الأهلي" تقديم إسلام الشاطر.